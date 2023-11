Edyta Górniak oddała hołd dla Arethy Franklin drugiego dnia Top Of The Top Sopot Festival 2018. Co jeszcze się działo? Zobaczcie zdjęcia!

Edyta Górniak oddała hołd dla Arethy Franklin drugiego dnia Top Of The Top Sopot Festival 2018. Co jeszcze się działo? Zobaczcie zdjęcia!