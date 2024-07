Na pokazach u Marca Jacobsa groszki zdominowały prawie całą kolekcję. Również w popularnych sieciówkach nie brakuje ubrań w ten wzór. Nic dziwnego - groszki, to obok gwiazdek i kraty, najmodniejszy deseń tej jesieni! Oprócz klasycznych czarnych sukienek w białe kropki, znajdziemy także groszkowe koszule, spodnie, bluzki, torebki, biżuterię i buty!

Groszkowa inwazja dotarła nawet na usta. W sklepie internetowym Asos kupisz specjalne naklejki dzięki którym Twoje usta także będą w grochy! Nam szczególnie przypadły do gustu, przydatne jesienią kalosze. Oprócz uroczego printu mają także obcas, dzięki któremu nawet w deszcz i słotę będziesz wyglądała szykownie!

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy TOP 10 najmodniejszych ubrań w grochy. Obejrzyj naszą galerię i wybierz coś dla siebie!

