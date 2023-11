Tomasz Komenda odsiedział niesłusznie 18 lat w więzieniu za coś, czego nie zrobił. Został skazany na 25 lat za zgwałcenie i zamordowanie 15-letniej Małgosi w podwrocławskich Miłoszycach, choć w dniu zabójstwa nawet go tam nie było.

Tomasz Komenda - na jakie odszkodowanie może liczyć?

Tomasz Komenda wyszedł na wolność w poprzednim tygodniu. Ma teraz 42 lata. Z czego 18 lat spędził w więzieniu. Na jakie odszkodowanie może teraz liczyć mężczyzna? Za to co go spotkało, już do końca życia powinien pławić się w luksusach. A realnie? Ile może dostać?

Komenda został warunkowo zwolniony z więzienia. Sprawą jego uniewinnienia zajmuje się teraz Sąd Najwyższy i dopiero wtedy Komenda po ostatecznej decyzji SN będzie mógł walczyć o odszkodowanie. W rozmowie z "Faktem" mecenas Kondracki stwierdził, że Komenda może walczyć o nawet 18 milionów odszkodowania:

Na miejscu pana Tomasza za każdy rok więzienia żądałbym miliona złotych. W USA byłoby to kilkanaście a może i nawet kilkadziesiąt milionów dolarów - powiedział Kondracki dla "Faktu".

Kondracki dodał jednak, że Komenda najprawdopodobniej może liczyć na około 2 miliony złotych odszkodowania - co i tak byłoby jak na polskie warunki dużą kwotą.

Największe odszkodowania w historii Polski

Tomasz Komenda nie jest jedynym takim głośnym przypadkiem w Polsce. Największe odszkodowanie w historii Polski do tej pory dostał pan Czesław Kowalczyk. Ostatecznie Sąd Apelacyjny przyznał mu rekordowe, jak na polskie warunki, odszkodowanie w wysokości 2 mln 800 tys. Czesław Kowalczyk niesłusznie skazany przesiedział w więzieniu 12 lat, 3 miesiące i 9 dni (z tego 5 lat w kompletnej samotności, jako szczególnie niebezpieczny bandyta). Wszystko zaczęło się w grudniu 1998 r., kiedy niesłusznie go oskarżono o zabójstwo...

