Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską. 42-letni mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat, mimo że był niewinny. Został skazany bowiem za zbrodnię, której nie popełnił - zgwałcenie i zamordowanie 15-letniej dziewczyny. Niedawno Tomasz Komenda opuścił więzienie. Teraz okazuje się, że prokurator, który go aresztował, dziś postąpiłby tak samo!

„Super Express” dotarł do Stanisława Ozimina, byłego prokuratora, który aresztował Tomasza Komendę w 2000 roku. Śledczy przyznał, że ani przez chwilę nie miał wątpliwości, jak postąpić w jego sprawie.

(…) Te dowody, które wtedy miałem, sprawiały, że teraz też zrobiłbym dokładnie to samo. Nie miałbym innego wyjścia. Niebawem, minął chyba miesiąc, zostałem odsunięty od śledztwa. Poprowadziłbym je inaczej. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie wziął pod uwagę, że Komenda nie miał jak dojechać z Wrocławia do Miłoszyc. Czemu nie uwierzono też 12 osobom, które zapewniały, że były tego dnia z Komendą we Wrocławiu? Dziwi mnie to wszystko - powiedział Ozimina „Super Expressowi”.