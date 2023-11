Tomasz Komenda: co robił po wyjściu na wolność?

Tomasz Komeda 18 lat temu został skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Mężczyznę oskarżono o brutalny gwałt na 15-latce. Choć Tomasz Komenda utrzymywał, że jest niewinny, sąd na podstawie zgromadzonych dowodów skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Gdy sprawą zaczął interesować się Grzegorz Głuszak okazało się, że podczas śledztwa popełniono wiele błędów. Dziennikarz zaprzyjaźnił się z Tomkiem Komendą i jego rodziną. Między innymi dzięki jego staraniom powrócono do sprawy gwałtu sprzed lat. W wyników śledztwa, które podjęto na nowo okazało się, że Tomasz Komenda faktycznie jest niewinny...

Tomasz Komenda za kratkami spędził aż 18 lat. W tym czasie bardzo wiele się zmieniło. Pojawiły się komórki, internet. Tomasz Komenda na nowo musiał uczyć się wielu rzeczy. Grzegorz Głuszak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zdradził, że jego przyjaciel nadal kiepsko radzi sobie z obsługą internetu. Jednak jest bardzo pracowity i wciąż ciekawy świata.

Rodzice Tomka mogą na niego liczyć w każdej sytuacji. Po wyjściu z więzienia Komenda odciążył nawet mamę w pracy! Pani Teresa zajmuje się między innymi sprzątaniem klatek w kilku blokach. Jakiś czas temu kobieta wraz ze swoim mężem chciała wyjechać na wakacje, jednak nie mogła znaleźć zastępstwa. Tomek zaoferował, że przejmie jej obowiązki.

- Przez tydzień codziennie od rana chodził po osiedlu i mył klatki schodowe. Z relacji jego brata wiem, że robił to bardzo dokładnie, wręcz perfekcyjnie. Około południa wracał do domu i przez resztę dnia spał, bo był taki zmęczony. Ludzie, którzy go rozpoznawali, kiedy sprzątał, gratulowali mu, że wyszedł na wolność. A on po prostu im dziękował i sprzątał dalej. To bardzo skromny człowiek - zapewnia Grzegorz Głuszak.