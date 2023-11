Do „M jak miłość” wraca Tomasz Dedek! Widzowie serialu, którzy oglądają go od początku wiedzą, że aktor pojawiał się w pierwszych odcinkach "Emki". Wtedy grał wspólnika Krzysztofa Zduńskiego. Robert Kozielski doprowadził męża Marysi do bankructwa.

W jakiej roli aktor pojawi się w nowym sezonie „M jak miłość”? Okazuje się, że jego losy będą związane z Anetą i Olkiem Chodakowskim! Powrót po niemal 18 latach to naprawdę duże wydarzenie!

Wielkie zmiany w "M jak miłość"!

W nowym sezonie do serialu wraca Aneta Kryńska. Była dziewczyna Olka znów namiesza w jego życiu. Jednak tym razem będzie jej towarzyszyła nowa postać. To będzie właśnie Tomasz Dedek znany widzom jako Robert Kozielski. To on doprowadziła do bankructwa hurtownię w Gródku, którą prowadził. Kiedy wiedział już, że nie poradzi sobie z długami uciekł za granicę, zostawiając Zduńskiego z gigantycznymi długami. Mąż Marysi chciał spłacić wierzycieli, ale okazało się, że jego wspólnik zlecił ich zabójstwo. Kozielski trafił za kratki.

W jaką rolę wcieli się Tomasz Dedek?

Okazuje się, że Tomasz Dedek wróci do „M jak miłość” za sprawą Anety. To Ilona Janyst, grająca Kryńską opublikowała zdjęcie gwiazdora na planie serialu. Jedna z fanek pod zdjęciem napisała:

Pan Dedek! Jeśli będzie grał czekam na odcinki niecierpliwie. Uwielbiam jako aktora!

Ilona Janyst szybko odpowiedziała, że też bardzo się cieszy: też jestem wielką fanką, jak przeczytałam scenariusz nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście. Już po wakacjach dowiemy się, jaką rolę dla aktora przewidzieli scenarzyści!

Tomasz Dedek, grał w "M jak miłość" partnera Krzysztofa Zduńskiego

Instagram