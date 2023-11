Występ i historia Janusza Sztybera poruszyła jurorów "The Voice Senior! 7 grudnia ruszy nowe talent show dla osób po 60. roku życia. Program z utalentowanymi seniorami poprowadzi m.in. Marta Manowska, a uczestników będą oceniać: Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk, Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny. Już dziś wieczorem zobaczymy pierwsze przesłuchania w ciemno, podczas których wystąpił m.in. Janusz Sztyber. 67-letni uczestnik show zachwyci swoim głosem, a jego historia poruszy jurorów "The Voice Senior"! Janusz Sztyber ukończył szkołę muzyczną w Warszawie i w młodości marzył o wielkiej karierze, która prawie się ziściła… Były lata 70. Pan Janusz wygrywał kolejne konkursy wokalne a wśród osób, które pisały dla niego piosenki był sam Andrzej Zaucha!

W 1977 roku wygrałem Ogólnopolską Giełdę Piosenki. Za to osiągnięcie był udział w Debiutach Opolskich. Andrzej Zaucha napisał mi piosenkę. Tę piosenkę komisja festiwalowa zaakceptowała. Próba kamerowa. Zaśpiewałem i nagle idzie do mnie pan i mówi: Janusz, a może masz jakąś inną piosenkę? A dlaczego? Ponieważ piosenka jest zatrzymana przez cenzurę… - wspominał w „The Voice of Poland” Sztyber.