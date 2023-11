Reklama

Gwiazdy telewizji są narażone na wpadki - zwłaszcza podczas występów na żywo, gdzie czasami coś nie idzie zgodnie z planem i ciężko nad czymś zapanować. O takich sytuacjach w rozmowie z Agencją LifeStyle Newseria opowiedziała Joanna Racewicz! Co wspomina najgorzej? Do jakich sytuacji dochodziło w dawnym studiu "Panoramy"? I co wspólnego mają z nim... koty? Zobaczcie rozmowę z dziennikarką TVP!

