Tego mogliście nie wiedzieć o filmach z serii "Kogel Mogel"! Znamy tajemnice filmowego Piotrusia, babci Wolańskiej i Pawła

Po raz kolejny Polsat na swojej antenie pokazuje kultowe filmy: "Kogel Mogel" oraz "Galimatias, czyli Kogel Mogel 3". Wydaje Wam się, że wiecie o nich wszystko? To postaramy się Was zaskoczyć pewnymi sekretami i ciekawostkami, które mogły Wam umknąć!

Tego nie wiecie o "Koglu Moglu"!

1. Na planie dwóch pierwszych części "Kogla Mogla" sporo się... imprezowało. Szczegóły jakiś czas temu zdradziła nam niezapomniana Katarzyna Łaniewska, filmowa Solska:

Na planie w ogóle się imprezowało, teraz tego nie ma, ale to było tak w miarę. Jeśli coś tam było na rozgrzewkę, jakaś wódeczka u maszynistów zawsze była [...] - powiedziała nam w jednym z wywiadów Katarzyna Łaniewska

2. Zmarła w 2020 roku aktorka opowiedziałam nam również kilka anegdot o babci Wolańskiej, czyli Małgorzacie Lorentowicz. Wielka gwiazda polskiego kina grała... w swoich ubraniach. Produkcja nie miała bowiem dostępu do tak eleganckich ubrań, jakie w swojej prywatnej szafie miała Lorentowicz.

3. Historia życia Małgorzaty Lorentowicz to oddzielny scenariusz na film! Aktorka w swojej młodości miała być... rozstrzelana w trakcie wojny! Pewnego dnia wraz z porucznikiem Stanisławem Wawrzeckim została złapana przez gestapowców. Jego podpalono na jej oczach. Musiała stanąć pod ścianą obok powstańczego kapelana. Na własne oczy widziała, jak giną jej przyjaciele. Lorentowicz cudem ocalała, sprzeciwiając się Niemcowi, gdy kazał jej się odwrócić do ściany.

4. Niewyjaśnione są okoliczności śmierci filmowego Pawła, czyli Dariusza Siatkowskiego. Aktor został znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym w Łodzi w październiku 2008 roku. Jedna z plotek głosiła, że zmarł w wyniku powikłań po zapaleniu płuc, inna, że zmagał się z uzależnieniem. Rodzina nigdy nie podała żadnych informacji na ten temat.

5. Co się dzieje z filmowym Piotrusiem? Nie, nie grał go Misiek Koterski, a Maciek Koterski. Po "Koglu Moglu" nie pojawił się w żadnej innej produkcji, a według wszelkich plotek mieszka w Australii. Produkcja nie ma z nim kontaktu, zaś w trzeciej i czwartej części filmu zagrał go Maciej Zakościelny.

6. W "Galimatiasie" nie zabrakło małych wpadek. Jedna z nich dotyczy samochodu Pawła i Kasi, który w różnych scenach ma różną rejestrację!

Za co najbardziej kochacie "Kogel Mogel"?