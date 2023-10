Podczas wczorajszego odcinka "Tańca z gwiazdami" poinformowano, że 11. edycja show została przeniesiona na jesień 2020. Wtedy na parkiecie zobaczymy również wszystkie pary, które zdecydowały się wziąć udział w aktualnej edycji. Z powodu koronawirusa oraz ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wszystkich pracowników produkcji te kroki musiały zostać podjęte.

Paulina Sykut w rozmowie z Party.pl przyznała, że ostateczna decyzja decyzja o zawieszeniu "Tańca z Gwiazdami" zapadła w trakcie trwania programu, o czym dowiedziała się przez słuchawkę:

Dowiedzieliśmy się podczas programu, tak jak zostało to ogłoszone. Musimy bardzo szybko reagować na to, co się dzieje. Jesteśmy jakby narzędziem do tego, żeby na bieżąco ogłaszać takie komunikaty.