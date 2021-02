Tak odważnej sesji Oliwia Bieniuk jeszcze nie miała! Internauci: "bez pokazywanie ciała jest ciężko się wybić"

Oliwia Bieniuk opublikowała w swoich mediach społecznościowych efekty kolejnej sesji zdjęciowej, a w komentarzach aż zawrzało. Odważna fotografia, na której 18-letnia córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, pozuje z odsłoniętym biustem, w niektórych wywołały zachwyt a w innych... zupełnie inne emocje. Jak się okazuje, początkująca modelka musiała zmierzyć się z wieloma, nieprzychylnymi komentarzami, a jeden z internautów zarzucił jej, że próbuje się wybić na pokazywaniu ciała! Co na to Oliwia Bieniuk? Na ten komentarz nie mogła nie odpowiedzieć.

Oliwia Bieniuk pozuje topless i odpowiada na hejt internautów

Oliwia Bieniuk może pochwalić się niezwykła urodą i nic dziwnego, że aparat ją pokochał. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka mimo młodego wieku, już ma na swoim koncie liczne sesje zdjęciowe, a niektóre z nich są bardzo śmiałe, choć jeszcze żadna nie była tak odważna jak ta! Najnowsze zdjęcie nastolatki, na którym pozuje bez stanika wywołało w internautach ogromne poruszenie:

- Śliczna 😍😍😍 bardzo podobna do mamy - Na drugim zdjęciu tak bardzo podobna do mamy 😮 piękna 🙌

Niestety, nie wszystkie komentarze okazały się przychylne. Oliwia Bieniuk po raz kolejny musiała mierzyć się z ostrymi opiniami na swój temat, tym razem jednak nie zostawiła ich bez odpowiedzi.

- Nie za wcześnie z tą golizną? Jesteś jeszcze taka młodziutka - Realia są takie że bez pokazywanie ciała jest ciężko się wybić... - zwrócili uwagę internauci. - No faktycznie trochę brzucha pokazuje i kawałek nogi napewno się na tym wybije - odpowiedziała Oliwia Bieniuk.

Fani natychmiast stanęli w obronie swojej młodej idolki i zwrócili uwagę, że ta wybiła się już dużo wcześniej, bez pokazywania ciała, a także poradzili Oliwii Bieniuk, by nie przejmowała się złośliwymi komentarzami. Co sądzicie o najnowszych zdjęciach nastolatki? Faktycznie zbyt odważne? Musimy przyznać, że w naszej opinii Oliwia Bieniuk wygląda na nich naprawdę rewelacyjnie, a sesje wykonane są z ogromnym smakiem. Oby tak dalej!

Uroda Oliwii Bieniuk ma sporo fanów. Wielu internautów podkreśla, że nastolatka jest bardzo podobna do swojej mamy.

Instagram

Niestety, to nie pierwszy raz kiedy Oliwia Bieniuk musi mierzyć się ze złośliwymi komentarzami. To zdjęcie również okazało się pretekstem, do ich wygłaszania. Co sądzicie?