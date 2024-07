Reklama

Wojciech Szczęsny przechodzi do klubu AS Roma!

Ostatnie pół roku to ciężki okres w karierze Wojciech Szczęsnego. Piłkarz Arsenalu Londyn stracił pozycję głównego bramkarza angielskiego klubu, przez co często zaczynał i kończył mecz na ławce rezerwowej, a do tego został ukarany za palenie papierosów w szatni.

Ale zła passa w karierze piłkarskiej Wojciecha Szczęsnego chyba się skończyła. Już od kilku dni mówiło się, że Szczęsny zostanie prawdopodobnie wypożyczony do klubu AS Roma, a teraz wszystko stało się jasne! Już dziś piłkarz podpisuje kontrakt z włoskim klubem, w którym będzie jedną z największych gwiazd.

Wojciech Szczęsny na swoim Instagramie przywitał się w języku włoskim z fanami klubu AS Roma.



“Dobry wieczór, Żółto-Czerwoni. Jestem bardzo szczęśliwy, że jutro podpiszę kontrakt z Romą” powiedział Szczęsny.

Zmiana klubu oznacza dla Wojciecha Szczęsnego przeprowadzkę do Rzymu. Piłkarz, który kilka tygodni temu oświadczył się Marinie, szuka dla siebie i ukochanej mieszkania w Rzymie, w którym będą mieszkać przez najbliższy rok. Czy pozostanie tam na dłużej? To zależy od jego gry. Ma jednak gdzie wracać - niedawno zdecydował się przecież na budowę domu pod Londynem.





