Maryla Rodowicz była jurorką podczas polskich preselekcji na Eurowizję 2018. Gwiazda swoją "12" przyznała duetowi Gromee & Lukas Meijer, którzy ostatecznie wygrali i będą nas reprezentować podczas konkursu w maju. Ale to nie oznacza, że królowa nie ma żadnych uwag co do ich występu. Gwiazda w rozmowie z Party.pl zdradziła nam, co powinno zostać poprawione! I ciężko się z tym nie zgodzić. Zobaczcie materiał.

