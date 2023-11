1 z 4

Wygląda na to, że syn Zenka Martyniuka znalazł się w niezłych tarapatach. 30 grudnia w jego mieszkaniu w Wasilkowie (woj. podlaskie) interweniowała policja. Wszystko przez awanturę, do której doszło między pijanym Danielem M. a jego świeżo poślubioną żoną. Podobno mężczyzna nie chciał wpuścić do domu ciężarnej 20-latki. Matka Daniela M. miała zadzwonić na policję. Funkcjonariusze wyprowadzili mężczyznę w kajdankach. W dodatku znaleźli przy nim marihuanę. Danielowi M. grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Jednak to nie jedyny problem syna króla disco polo. Okazuje się, że Daniel M. ma o wiele więcej na sumieniu. Rodzina jego żony przerwała milczenie i opowiedziała, co tak naprawdę działo się między innymi na hucznym weselu, które kosztowało niemal milion złotych. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

