Niepokojące doniesienia płyną do nas z Wasilkowa (woj. podlaskie). Okazuje się bowiem, że tamtejsza policja 30 grudnia musiała interweniować w jednym z domów na nowym, luksusowym osiedlu. Pijany mężczyzna w godzinach wieczornych nie chciał wpuścić do domu swojej ciężarnej żony. Między małżonkami doszło do awantury. Zaniepokojeni sąsiedzi postanowili wezwać policję.

– Zatrzymaliśmy mieszkańca Wasilkowa. Była to interwencja związana z awanturą domową. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki – wyjaśnia nadkom. Tomasz Krupa z podlaskiej policji w rozmowie z "Faktem".

Jak twierdzi tabloid, zatrzymany przez policję mężczyzna to syn wielkiej gwiazdy disco polo, Zenona Martyniuka. Ponoć policjanci wyprowadzili go w kajdankach. Skontaktowaliśmy się z wokalistą, aby potwierdzić te informacje.

- Nie komentuję żadnych doniesień - stwierdził krótko Zenek Martyniuk w rozmowie z party.pl.

Przypomnijmy, że trzy miesiące temu Daniel M. oraz jego 19-letnia ukochana stanęli na ślubnym kobiercu. Huczne wesele kosztować miało ponad milion złotych. Na imprezie pojawiły się osobistości ze świata muzyki disco polo. Na weselu Daniela M. nie zabrakło także występu jego ojca. Podobno Zenek Martyniuk wręczył młodej parze wyjątkowy prezent. Syn i synowa mieli od niego dostać mercedesa AMG klasy C. Podobno to cacko kosztować może nawet 450 tysięcy złotych!

Jak myślicie, czy doniesienia tabloidu są prawdziwe? Czas pokaże...

Zenek Martyniuk ma powody, aby martwić się o syna?

