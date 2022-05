Syn Johnny'ego Deppa mocno zdenerwowany przed wyrokiem. Pokazał wulgarny gest

Sprawa Johnny'ego Deppa i Amber Heard jest już na ostatniej prostej. Do zakończenia "procesu dekady", który wstrząsnął światem gwiazd i przyciągnął setki tysięcy widzów, pozostały już jedynie dwa dni. W ostatnim tygodniu batalii sądowej ława przysięgłych usłyszała kilka bardzo istotnych zeznań. Obecność takich świadków jak Kate Moss może okazać się kluczowa przed wydaniem werdyktu. W środę, 25 maja, na pytania prawników ponownie odpowiedział Johnny Depp. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" w emocjonalnych słowach opowiedziała, co myśli o zeznaniach byłej żony. Aktor odniósł się także do pomówień o zepchnięcie ze schodów Kate Moss i ujawnił, że to on był ofiarą przemocy Amber Heard. Johnny Depp w szczerym wyznaniu o zeznaniach Amber Heard: "To szaleństwo słyszeć te ohydne oskarżenia..." Johnny Depp ponownie usiadł przed ławą przysięgłych. Aktor zeznawał po Kate Moss, która pogrążyła Amber Heard, podważając jej słowa . Warto przypomnieć, że była żona gwiazdora zasugerowała, że ten zepchnął ze schodów dawną partnerkę. Zapytany przez prawniczkę o wspomnianą sytuację, artysta odniósł się do pomówień o stosowanie przemocy wobec supermodelki. Stwierdził, że Amber Heard dobrze wiedziała, jak doszło do omawianego incydentu, a mimo to manipulowała faktami. Zobacz także: Johnny Depp ma romans ze swoją prawniczką? Aktor w objęciach Camille Vasquez - Kate Moss , Kate, mówiła o tym już kilka lat temu. To, co się wtedy stało, ona właśnie o tym powiedziała. Pamiętam rozmowę z panią Heard konkretnie o tym incydencie, bo tamtego dnia bardzo padało, a wtedy, kiedy Kate się poślizgnęła, była ulewa. Pamiętam, jak jej to opowiadałem - wyjaśnił Johnny Depp. - Pani Heard wzięła tę historię i obróciła ją w bardzo nieprzyjemny incydent. Nigdy nie doszło do sytuacji, w...