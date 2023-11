1 z 12

Edyta Górniak jest jedną z gwiazd Top of the Top Festival w Sopocie. Widzowie w Operze Leśnej i przed telewizorami mieli okazję podziwiać ją w piątek. W czasie Podczas prób i występów w Sopocie towarzyszy jej syn - Allan. Ale nie tylko on... Na zdjęciach obok chłopaka cały czas widzimy piękną blondynkę. Kim jest?

