Sylwia Przybysz wczoraj poinformowała w mediach społecznościowych, że razem z Janem Dąbrowskim spodziewają się drugiego dziecka. 22- latka pod zdjęciem z ciążowym brzuszkiem wymownie napisała:

"3+1"

Pod zdjęciem pary posypały się gratulacje. Teraz Sylwia Przybysz pochwaliła się nową fotografią ciążowego brzuszka. Wygląda na to, że ciąża jest już zaawansowana. Tylko spójrzcie...

Sylwia Przybysz pochwaliła się zdjęciem z ciążowym brzuszkiem! Jest już naprawdę duży

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski mają już córkę Polę, która 14 stycznia będzie świętowała swoje pierwsze urodziny. Teraz okazuje się, że już za kilka miesięcy dziewczynka będzie miała rodzeństwo. Sylwia i Jan są najmłodszymi rodzicami w show-biznesie i wygląda na to, że planują mieć dużą rodzinę i chcą dzielić się swoim szczęściem z fanami. Na nowym zdjęciu, które Sylwia Przybysz opublikowała na Instagramie widać, że wokalistka ma już całkiem spory ciążowy brzuszek, ale do tej pory nie zdradziła, który to miesiąc, nawet pomimo wielu pytań od fanek:

Sysia który to miesiąc ? ❤️ Który miesiąc? śliczna mamusiaa❤️ W ciąży jeszcze piękniejsza ❤️🔥 Prześlicznie wyglądasz😍

Sylwia Przybysz w ciąży wygląda kwitnąco. Sami zobaczcie!

Sylwia Przybysz niemal rok temu po raz pierwszy została mamą Poli.

