Reklama

Sylwia Przybysz jest w związku z Arturem Sikorskim, ale to nie oznacza, że nie ma słabości do znanych aktorów - jak każda nastolatka ;) Kto więc wpadł w oko Sylwii? Podpowiemy - to baardzo znany i przystojny aktor, ale młoda wokalistka ceni go przede wszystkim, za głos! Zobaczcie o kim mowa.

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS: Relacja z wizyty Sylwii Przybysz i Artura Sikorskiego w redakcji Party.pl! Odpowiedzi na naprawdę trudne pytania!