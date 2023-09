Sylwia Peretti przerywa milczenie. Opublikowała pierwszy post po śmierci syna

Bardzo smutne informacje przekazał Pascal Brodnicki - nie żyje jego tata. Znany kucharz zamieścił niezwykle poruszający wpis w mediach społecznościowych. We wzruszających słowach pożegnał swojego ukochanego ojca... Zobacz także: Zawsze był bardzo chudy, a teraz przytył?! Pascal Brodnicki z żalem o swoim wyglądzie: "Kiedyś był kaloryfer..." Nie żyje tata Pascala Brodnickiego. Kucharz pożegnał tatę poruszającym wpisem na Instagramie Pascal Brodnicki stracił ojca. Znany kucharz należy do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności, jednak teraz zdecydował się na poruszający wpis, w którym we wzruszających słowach wspomina swojego zmarłego tatę. Utrata ojca oznacza utratę części siebie. Ktoś, kto zawsze tam był, na dobre lub na złe. Traci naszego najlepszego nauczyciela, który tak wiele nas nauczył. Traci naszego najlepszego przyjaciela. Nie będzie to łatwe, ale skoro zawsze nauczyłeś mnie bycia silnym, dotrę tam. Dotrę tam, ponieważ wiem, że najbardziej pragniesz dla rodziny szczęścia. Zrobię to dla ciebie, aby cię uhonorować. Jak zawsze robiłeś dla mnie wszystko - zaczął swój wpis Pascal Brodnicki. W dalszej części wpisu znany kucharz podkreślił, jak bardzo wdzięczny jest swojemu tacie za wspaniałe wychowanie. Nigdy nie mógłbym prosić o lepszego ojca, Dałaś mi z mamą wszystko, o co dziecko może prosić, a nawet więcej, co pozwoliło mi stać się tym, czym jestem dzisiaj i jestem z tego dumny. Byłeś wspaniały i jestem dumny, że mogłem cię mieć za ojca, dziękuje za twoją życzliwość. Wszyscy bardzo tęsknią za tobą . Byłeś niesamowitym człowiekiem, oddanym i dostępnym dla wszystkich - pisze Pascal Brodnicki. Cały poruszający wpis Pascala możecie przeczytać poniżej. Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy...