Sylwia Grzeszczak obchodziła w Sopocie 10-lecie swojej kariery muzycznej na scenie. Wystąpiła razem ze swoim mężem Liberem, co nie jest częste w ich przypadku! My zapytaliśmy się Grzeszczak jaką ma receptę na zachowanie równowagi w życiu - praca, koncerty i rodzina: mąż i córeczka Bogna! Sylwia nie lubi mówić za dużo o życiu prywatnym, dlatego tym bardziej musicie zobaczyć to wywrócenie oczami! ;)

Posłuchajcie co nam powiedziała i zdecydowanie to zobaczcie!

Sylwia Grzeszczak z Liberem w Sopocie.