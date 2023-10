Afera Pandora Gate wyszła daleko poza internet i obecnie żyje nią cała Polska. Główny podejrzany w tej sprawie, czyli Stuart B. został już zatrzymany. Skandal nagłośnił Sylwester Wardęga. Influencer wskazał także twórców, którzy wiedzieli o niestosownych kontaktach zatrzymanego z nieletnimi dziewczynami i milczeli. Na tej liście znalazł się Marcin Dubiel, który kilka dni temu stwierdził, że nie miał pojęcia o zachowaniu swojego byłego przyjaciela. Do mediów właśnie trafił materiał, który może podważyć jego słowa.

W październiku Marcin Dubiel odniósł się do Pandora Gate i zarzucił Sylwestrowi Wardędze, że ten próbuje zyskać większą popularność, wykorzystując jego nazwisko w swoich materiałach. Pokazał nawet screeny wiadomości, które mają świadczyć o jego niewinności.

Przecież nie patrzyłem mu (Stuartowi - przyp. red.) w telefon, nie wiedziałem, jakie ma zamiary i że mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił.

Przecież nie patrzyłem mu (Stuartowi - przyp. red.) w telefon, nie wiedziałem, jakie ma zamiary i że mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił.

Teraz ponownie głos zabrał Wardęga. Youtuber właśnie opublikował wideo, w którym ujawnił nowe dowody w tej sprawie.

Sylwester Wardęga stwierdził w swoim nagraniu, że Marcin Dubiel manipuluje widzami. Wardęga dodał, że nie tylko posiada cały zapis korespondencji między youtuberem, a 14-letnią dziewczyną, ale przekazał go już organom śledczym.

W dalszej części Sylwester Wardęga poinformował, że Marcin Dubiel nie tylko milczał o nieodpowiednich kontaktach Stuarta B. z nieletnią, ale także próbował zniszczyć karierę innej dziewczynie, która postanowiła nagłośnić aferę.

Nie zostałeś użyty, by zebrać więcej wyświetleń. Nie zostałeś też wrzucony do tego samego worka co Stuart. Znalazłeś się w dziale osób, które wiedziały, a milczały. Znalazłeś się w materiale, bo wiedziałeś, że prawie 23-letni Stuu flirtuje z 14-latką. Znalazłeś się w materiale, bo sam namawiałeś 14-latkę z dużo starszym Stuartem. I co najważniejsze — znalazłeś się w materiale, bo mimo posiadanej wiedzy, dyskredytowałeś całkowicie Sukanek, robiąc z niej wariatkę, kiedy jako jedyna postanowiła przerwać milczenie i powiedzieć o tym, że Stuu miał niepokojące kontakty z nieletnimi. Praktycznie zniszczyłeś dziewczynie karierę, mimo że posiadałeś wiedzę (przyp. red. - na ten temat).

Sylwester Wardęga