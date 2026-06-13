12 czerwca Julia Suryś, tancerka kojarzona z „Tańcem z Gwiazdami”, wyszła za Marcina Stromeckiego. Wieść rozeszła się błyskawicznie, bo zdjęcia i nagrania z tego dnia zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych. Ceremonia odbyła się w kościele, a później goście przenieśli się na przyjęcie w Bystrzycy Nowej niedaleko Lublina. Teraz do sieci trafiły nowe zdjęcia i nagrania. Okazuje się, że dla młodej pary zaśpiewał bardzo znany artysta.

Julia Suryś z "TzG" już po ślubie. Bajkowa uroczystość

Kolejna tancerka "Tańca z Gwiazdami" powiedziała "tak". Niedawno Daria Syta i Igor Grobelny wzięli ślub, a w miniony piątek przysięgę małżeńską złożyli Julia Suryś i jej ukochany. Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" więła ślub, a na uroczystości pojawiły się m.in. Ilona Krawczyńska, prowadząca "Farmy" oraz Sylwia Madeńska.

Wesele zorganizowano w Siedlisku Rezydencji w Szczerym Polu. Już samo wejście zostało pomyślane tak, by robiło wrażenie: czerwony dywan prowadził prosto do środka, a wokół widać było zadbany teren z basenem i huśtawkami. W środku dominowała jasna, klasyczna estetyka: białe obrusy, kwiatowe dekoracje i duży żyrandol, który od razu przyciągał wzrok. Nie brakowało też przestrzeni do tańca.

Muzyczna gwiazda na weselu Julii Suryś z "Tańca z Gwiazdami"

Goście pary młodej chętnie pokazywali w sieci zdjęcia i nagrania z uroczystości, a teraz również sama panna młoda podzieliła się swoim szczęściem. Tancerka podczas relacji na InstaStories udostępniła kadry ze ślubu i wesela. Julia Suryś pokazała się w drugiej sukni ślubnej i ujawniła, jaka gwiazda zaśpiewała na jej weselu.

Okazuje się, że w pewnym momencie na scenę wszedł... Filip Lato. Wokalista zaśpiewał jeden ze swoich największych hitów czyli utwór "100". Cała sala śpiewała razem z artystą.

Warto przypomnieć, że kilka lat temu Filip Lato brał udział w "Tańcu z Gwiazdami" i to właśnie z Julią Suryś występował w programie Polsatu.

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Uwielbiany artysta zaśpiewał na weselu Julii Suryś z "TzG" fot. Instagram juliasurys