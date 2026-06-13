Jeremi Sikorski i Ada Posiadała dokładnie 6 kwietnia 2026 roku, w Wielkanoc, podzielili się swoim szczęściem i ogłosili zaręczyny. Od tamych wydarzeń minęło zaledwie kilka miesięcy, a teraz okazuje się, że zakochani powiedzieli już sobie sakramentalne "tak". Tribbs pokazał kadry z uroczystości.

Jeremi Sikorski i Ada Posiadała już po ślubie

W miniony piątek 12 czerwca odbył się ślub Julii Suryś z "Tańca z Gwiazdami". Teraz okauje się jednak, że nie tylko tanceka i jej ukochany tego dnia powiedzieli sobie "tak". Również inna para z show-biznesu stanęła na ślubnym kobiercu. Jak się okazuje ślub wzięli także Jeremi Sikorski i Ada Psiadała!

Młoda para do tej pory nie ogłosiła wieści na swój temat i nie pokazała zdjeć z uroczystości, ale informację o ich ślubie ujawnił Tribbs. Producent muzyczny i juror "The Voice Kids" podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcia z ceremonii w kościele i kadry z wesela.

Do sieci trafiły kadry z wesela Sikorskiego i Posiadały

Najpierw Tribbs pokazał młodą parą wychodzącą z kościoła. Na nagraniu widać, że Jeremi Sikorski postawił na klasyczną elegancję i miał na sobie zestaw z dwurzędową marynarką. Ada Posiadała wybrała prostą suknię z odsłoniętymi ramionami i ozdobnym szalikiem. Zrezygnowała z welonu, a włosy upięła w kok.

Tribbs wrzucił równiez kadry z wesela. Podczas przyjęcia uwielbiany wokalista zaśpiewał dla swojej świeżo upieczonej żony, która usiadła pod sceną i słuchała męża.

Tylko spójrzcie, jak wyglądał ślub i wesele Jeremiego Sikorskiego i Ady Posiadały. Wokaliście i uczestniczce 13. edycji "Top Model" serdecznie gratulujemy!

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fot. Instagram tribbs