Jeszcze niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan zachwycała fanów elegancką stylizacją na prestiżowym turnieju Roland Garros w Paryżu. Pastelowa sukienka w klimacie "old money holiday" błyskawicznie stała się obiektem zainteresowania miłośniczek mody. Gwiazda stacji TVN stale udowadnia, że doskonale wyczuwa trendy. Nie tak dawno opublikowała w mediach społecznościowych kadry z rodzinnego wypoczynku. Naszą uwagę przykuł jednak nie tenisowy szyk, a wakacyjny komplet, który może stać się jednym z największych hitów nadchodzącego lata.

Małgorzata Rozenek-Majdan w komplecie w stylu "luxury resort"

Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała modny komplet składający się z lekkiego topu oraz szerokich spodni z wysokim stanem. Całość utrzymana została w energetycznym czerwonym kolorze z geometrycznym wzorem. To właśnie takie zestawy będą królować latem - są wygodne, przewiewne i wyglądają niezwykle efektownie zarówno podczas wakacyjnych spacerów, jak i wieczornych wyjść. Wzorzyste komplety od kilku sezonów nie schodzą z list największych modowych hitów, jednak tego lata szczególnie modne będą modele inspirowane śródziemnomorskim stylem życia.

Oryginalny komplet Małgorzaty Rozenek-Majdan idealnie wpisuje się w trend „luxury resort”, który łączy komfort z elegancją. Szerokie nogawki pięknie wydłużają sylwetkę, a krótki top subtelnie podkreśla talię. Intensywny kolor dodatkowo podkreśla opaleniznę. To niezaprzeczalny hit sezonu. Gwiazda postawiła również na dodatki, które idealnie współgrały z klimatem stylizacji. Beżowy kapelusz typu bucket dodał całości wakacyjnego charakteru, a pleciona torebka w naturalnym odcieniu podkreśliła modny trend inspirowany stylem boho i quiet luxury. Spójrzcie także, jak Rozenek-Majdan zaprezentowała się w mikro mini w stylu "quiet luxury holiday".

Gdzie kupić podobny komplet w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Jeśli spodobał wam się wakacyjny look Małgorzaty Rozenek-Majdan, warto zwrócić uwagę na wzorzyste komplety z wiskozy lub lnu. Podobne modele regularnie pojawiają się w kolekcjach popularnych marek i sieciówek. Jeden z nich znalazłam na stronie Reserved za 220 złotych. Letni komplet w stylu "luxury resort" można kupić także na stronie Zary. Cena to 228 złotych.

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Rozenek-Majdan zachwyciła na wakacjach. Ten wzorzysty komplet będzie hitem lata / Fot. mat. prasowe

Rozenek-Majdan zachwyciła na wakacjach. Ten wzorzysty komplet będzie hitem lata / Fot. mat. prasowe

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