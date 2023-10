To już koniec! Po trzech miesiącach związku Lexy Chaplin i Marcin Dubiel rozstali się! Tę decyzję YouTuber niespodziewanie przekazał swoim fanom na Instagramie. To wyznanie zaskoczyło wszystkich, bo do tej pory, mimo wielu spekulacji, ani Lexy, ani Marcin nie potwierdzali, co ich naprawdę łączy. Para nagrywała razem filmiki, publikowała zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, ale nigdy nie potwierdziła, że są razem. W swoim oświadczeniu na Instagramie Dubiel napisał, że ich związek nie przetrwał próby czasu ze względu na liczne zobowiązania zawodowe. Zasugerował też, że do końca ich wyjątkowej miłości przyczyniły się osoby trzecie, w tym Donatan . Co się stało? Rozstanie Lexy Chaplin i Marcina Dubiela Dubiel zdecydował się opublikować swój post tuż przed wizytą w szpitalu, w którym miał zostać poddany zabiegowi. 25-letni influencer zaznaczył, że długo wahał się, czy publikować wpis. Uznał jednak, że skoro pewne sfery jego życia prywatnego i tak są publiczne, będzie szczery ze swoimi obserwatorami. Marcin nie ukrywa, że ostatnie tygodnie jego życia nie należały do najłatwiejszych i działy się w nim same złe rzeczy. I nie mówił tylko o rozstaniu z ukochaną Lexy. Przez ostatnie trzy miesiące byliśmy w związku. Nie czujcie się oszukani, chcieliśmy najpierw zweryfikować sens tej relacji zanim podzielimy się ze światem. Nie zdążyliśmy. Staraliśmy się walczyć o uczucie, które nas połączyło, ale ilość pracy, którą trzeba było włożyć w to, żeby naprawić ten samochód przewyższyła jego wartość. Rozstajemy się w zgodzie i z ogromnym bólem, ale doszliśmy do wniosku, że tak będzie lepiej, napisał na Instagramie Dubiel. Influencer zaznaczył, że nie wie, czy fani zobaczą go kiedykolwiek jeszcze z Lexy, ale wierzy, że w przyszłości zostaną przyjaciółmi. Poprosił ich o...