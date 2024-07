1 z 12

Joanna Koroniewska, Paulina Sykut i Marzena Rogalska zachwyciły na gali "Gwiazdy Dobroczynności". Ta wyjątkowa, coroczna impreza przyciąga wiele znanych osób, które na co dzień udzielają się charytatywnie. To spotkanie to doskonała okazja, aby szczególnie wyróżnić kilka osób za działalność charytatywną. Na wydarzeniu pojawiło się sporo gości. Wśród nich m.in. Jerzy Stuhr, Agata Młynarska, Marcin Dorociński czy Olivier Janiak. Zobaczcie, kto jeszcze!

