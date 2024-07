Anna Lewandowska jest w 9.miesiącu ciąży, ale trenerka nie zwalnia tempa. Choć wiele osób obstawiało, że trenerka zostanie mamą już w okresie świąt wielkanocnych, wiele wskazuje na to, że tak się nie stanie. Ania obecnie króluje w kuchni, a zdjęciami swoich potraw na świąteczny stół oraz przepisami dzieli się z fankami na swoim blogu. Co przygotowała?

Świąteczne potrawy Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska na swoim blogu podzieliła się przepisami na żurek, faszerowane jajka na zielono, sałatkę wielkanocną oraz na ciasta - mazurek na mące kokosowej, babkę wielkanocną czy krem czekoladowy. Wszystko wygląda bardzo pysznie!

WESOŁEGO ALLELUJA! ???????????? U mnie mazurki już gotowe, babka stygnie, mięso zamarynowane... Uwielbiam ten świąteczny czas???????? Przygotowałam dla Was dużo wielkanoncych przepisów - napisała Ania na Instagramie.

Jedna z fanek napisała do Ani, skąd udaje jej się znaleźć tyle energii, żeby przygotować święta będąc w zaawansowanej ciąży.

Ania odpowiedziała jej:

To będą z pewnością wyjątkowe święta w rodzinie Lewandowskich. Po raz ostatni spędzą je bowiem we dwójkę, bo już za rok przy wielkanocnym stole będzie z nimi ich pierwsze dziecko. Wesołych świąt dla Was i państwa Lewandowskich ;)

Anna Lewandowska to perfekcyjna Pani domu!