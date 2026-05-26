Mikołaj "Bagi" Bagiński dopisuje kolejny rozdział do swojej telewizyjnej historii, tym razem w innym miejscu. Influencer pojawi się w finałowym, 372. odcinku 26. sezonu programu "Nasz nowy dom" w specjalnej roli, dzięki czemu telewidzowie znów będą mogli lepiej poznać młodego twórcę.

Bagi współprowadzącym "Nasz nowym dom"

W finałowym odcinku "Nasz nowym dom" Bagi dostanie realną, współprowadzącą rolę i weźmie udział w odcinku, który ma wyraźnie zarysowany temat i konkretną misję. Młody influencer wystąpi w telewizyjnym show nie tylko ze względu na swoją popularność, lecz także prywatne doświadczenie życia z osobą z zespołem Downa.

Bagi od dawna mówi w mediach o swojej siostrze Matyldzie, która ma zespół Downa. Wspólnie nieraz medialnie nagłaśniali ten istotny społecznie temat, między inny za pośrednictwem wspólnego, poruszającego występu rodzeństwa w trakcie "Tańca z Gwiazdami".

Bagi wystąpi w finałowym odcinku "Nasz nowy dom"

Ekipa "Nasz nowy dom" ponownie pojawiła się w Skierniewicach, żeby pomóc młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W finale 26. sezonu program stawia przede wszystkim na relacje i uważność na ludzi, nie tylko remontowe metamorfozy.

Na planie mają wybrzmieć prawdziwe rozmowy i autentyczne wzruszenia, a Bagi szybko złapie kontakt z młodzieżą i rozwinie swoje prezenterskie umiejętności. Wcześniej Bagi pojawił się już w finale "Farmy". Choć w tym odcinku Matylda Bagińska miała pojawić się osobiście i wesprzeć młodzież ośrodka, ostatecznie nie dotarła na plan, ponieważ uległa wypadkowi. Jej nieobecność nie zamyka jednak wątku, wręcz przeciwnie. Matylda stała się symbolem tego finału.

Jedna z najbardziej poruszających scen ma związek właśnie z nią. Młodzież pokazana w odcinku "Nasz nowy dom" przygotuje dla Matyldy wyjątkowy prezent. To moment, który ma szansę zostać w pamięci telewidzów na długo, ponieważ nie tylko wzrusza, lecz także pokazuje prawdziwe, szczere i poruszające emocje.

Produkcja "Nasz nowy dom" informuje też, że zgłoszenia do kolejnej edycji programu przyjmowane są mailowo, a finałowy odcinek 26. sezonu z udziałem Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego widzowie zobaczą w czwartek 28 maja o godz. 20:30 w Polsacie.

Zobacz także: