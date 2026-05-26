Rodzina zmarłego posła Łukasza Litewki zabrała głos w sprawie przyszłości Fundacji #TeamLitewka. We wtorek, na facebookowym profilu Litewki, opublikowano list otwarty, w którym najbliżsi opisali narastające napięcie z częścią członków Rady Fundacji i ogłosili, że do czasu wyjaśnienia wątpliwości wstrzymują komunikację o działaniach organizacji na tym profilu.

Bliscy Łukasza Litewki zabrali głos

Na oficjalnym profilu Łukasza Litewki, z którego przez lata płynęły informacje o społecznych inicjatywach, zbiórkach i akcjach pomocowych, pojawił się nowy wpis. Oświadczenie wystosowali najbliżsi zmarłego posła, którzy sygnalizują, że nie chcą, aby ten kanał stał się przestrzenią dla działań, których kierunku nie akceptują.

Pisanie tych słów nie przychodzi nam z łatwością, jednak wierzymy, że czasem trzeba zrobić krok w tył, aby później móc iść dalej - w zgodzie z prawdą i z podniesioną głową. Team Litewka to społeczność, która zgromadziła się wokół Łukasza, ponieważ podzielała wartości i zasady, jakimi kierował się w życiu. Team Litewka to społeczność, która wzrastała z każdym kolejnym gestem dobra, stając się fenomenem społecznym, kojarzonym z niezwykłą mocą i za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni, ale też właśnie dlatego czujemy, że jesteśmy Wam winni informację o obecnej sytuacji

W oświadczeniu podkreślono, że rodzina chciała, aby fundacja działała dalej w niezmienionej formie, z jasno określonymi celami i z ludźmi, z którymi Litewka na co dzień ją tworzył. Kluczowy punkt sporu dotyczy tego, kto ma realny wpływ na decyzje: najbliżsi wskazali, że zależało im na dołączeniu do Rady Fundacji właśnie po to, by pilnować kierunku działań i ochrony dziedzictwa Łukasza.

Zależało nam, aby dzieło naszego syna, brata, partnera, przyjaciela - Fundacja Team Litewka - było kontynuowane w niezmienionej formie, z jasno określonymi celami oraz z ludźmi, z którymi na co dzień ją tworzył, ufał i którym my również ufamy. Naszą wolą było dołączenie do Rady Fundacji w taki sposób, by móc mieć realny wpływ na kierunek jej działań i tym samym ochronę dziedzictwa Łukasza. Niestety, nie wszyscy podzielili to zdanie. Część członków Rady zaczęła forsować własne pomysły, stojące w sprzeczności z naszą wolą

Rodzina Łukasza Litewki podjęła trudną decyzję

Najbliżsi wprost opisali rosnące nieporozumienia między nimi a członkami Rady Fundacji. W związku z tym zdecydowali, że do czasu, aż sytuacja się nie unormuje, nie będą publikować nowych treści na profilu.

W związku z tym, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu komunikacji związanej z działaniami Fundacji na tym profilu. Dajcie nam, proszę, czas, wykażcie się cierpliwością i mimo tej niezręcznej ciszy, która nie była intencjonalna, zostańcie tutaj z nami

Przypominamy, że Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia, gdy podróżując rowerem uderzył w niego samochód osobowy. Jego pogrzeb zgromadził prawdziwe tłumy, a pamięć o nim wciąż wywołuje ogromne emocje.

