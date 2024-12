Liam Payne przebywał w hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia. W nocy z 15 na 16 października 2024 roku, 31-letni piosenkarz spadł z balkonu znajdującego się na trzecim piętrze hotelu. Payne, znany przede wszystkim jako były członek zespołu One Direction, zmarł na miejscu na skutek odniesionych obrażeń. Teraz, dwa miesiące po tragedii, na jaw wychodzą nowe fakty. Relacja świadka przeraża...

Śmierć Liama Payne'a wciąż budzi kontrowersje i emocje, a nowe informacje rzucają światło na tragiczne wydarzenia. Wszyscy zastanawiają się, jak wyglądały ostatnie godziny życia Liama Payne'a, by móc lepiej zrozumieć tę tragedię. Jednym z głównych świadków zdarzenia był Bret Watson, który zatrzymał się w tym samym hotelu z okazji swojego ślubu. Watson relacjonuje, że usłyszał przerażający dźwięk, który opisuje jako "niedający spokoju". Był to moment, gdy ciało Payne'a uderzyło o ziemię. Jak mówi, scena ta pozostanie w jego pamięci na zawsze.

Tak się złożyło, że wyglądaliśmy przez okno naszego hotelu na basen, aby pokazać jej (organizatorce ślubu) widok z hotelu. Widzieliśmy upadek Liama… więc natychmiast wybiegliśmy na balkon, aby zobaczyć, co to jest, a kiedy spojrzeliśmy w dół, zobaczyliśmy, że to Liam leżący na ziemi

– powiedział świadek dla TMZ.