Anna Lewandowska zdecydowanie należy do grona najlepiej ubranych kobiet. Gwiazda zachwyca swoimi stylizacjami nie tylko na czerwonym dywanie, ale również podczas codziennych wyjść. Nie sposób nie zauważyć, że trenerka przywiązuje dużą wagę do stylowych dodatków. Najczęściej pochodzą one ze światowych domów mody.

Reklama

Tym razem Anna Lewandowska została przyłapana przez paparazzi podczas spaceru ze znajomą. Zobaczcie, jak wyglądała! Uwagę zwraca torebka, sami zobaczcie...