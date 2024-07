Wszyscy fani Stefano Terrazzino są zadowoleni z faktu, że tancerz wraca do "Tańca z Gwiazdami". Po sukcesie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" gwiazdor zatęsknił za parkietem. Jak przekonuje - tam jest jego miejsce! Zobacz: Stefano Terrazzino jednak wraca do „Tańca z Gwiazdami”: „To mój dom” WIDEO

Do tej pory wszyscy zastanawiali się, z kim Stefano pokaże się w parze. Największe szanse miały zaś Ewelina Lisowska oraz Małgorzata Pieńkowska. Wygrała ta druga! Gwiazda M jak miłość w rozmowie z Faktem przyznała:

[...] Przede wszystkim lubię tańczy. A jak mi to wychodzi, może to ocenić Stefano Terrazzino, z którym miałam pierwszą próbę. A od września zobaczą widzowie i jurorzy "Tańca z Gwiazdami". Oczywiście, że dobrze byłoby zajść jak najdalej, ale przede wszystkim zależy mi, by się dobrze bawić i potańczyć. - mówi