Niedawno pisaliśmy, że Ewa Farna została przewodniczącą jury nowego show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now"! Jak czytamy w najnowszym "Fleszu", stacja skompletowała już niemal cały zespół, który będzie oceniał wokalne talenty. Pierwszy odcinek programu widzowie będą mogli zobaczyć już we wrześniu!

Szeregi największego jury w historii programów rozrywkowych, bo liczącego aż sto osób, zasilą znani polscy wokaliści, plejada ekspertów muzycznych i charyzmatycznych osobowości!

Kogo tam zobaczymy?

Kto zasiądzie w jury "Śpiewajmy razem. All Together Now"?

Jak pisze "Flesz", w jury Ewę Farną będą wspierać: Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Nick Sinckler, Conrado Yanez - zwycięzca 10. edycji "Must Be The Musić. Tylko Muzyka", Krzysztof Jaryczewski (współzałożyciel grupy Oddział Zamknięty), Madox, Ewa Gil (wokalistka i makijażystka), Ramona Rey, Saszan i Michał Stawiński (NeuOberschlesien). Uczestnicy będą musieli zachwycić swoim występem także Dariusza Kordka i producenta muzycznego Tabba, czyli Bartosza Zielonego.

Polską wersję programu poprowadzi znany kabareciarz Igor Kwiatkowski! My już nie możemy się doczekać pierwszego odcinka, a wy?

Ewa Farna przewodniczącą jury nowego show Polsatu!

Show "Śpiewajmy razem. All Together Now" poprowadzi Igor Kwiatkowski (z lewej) – znany z kabaretu Paranienormalni.

