O zarobkach w branży filmowej krążą różne opinie i legendy. Jedną z najczęściej pojawiających się jest taka, że kobiety zawsze zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Najnowszy wpis Sonii Bohosiewicz ujawnia, że różnice w zarobkach nadal są i to ogromne!

Sonia Bohosiewicz jest jedną z najbardziej wziętych polskich aktorek. Obecnie gwiazda pracuje na planie nowej komedii "Narzeczony na niby", gdzie gra w towarzystwie m.in. Doroty Kolak, Mikołaja Roznerskiego czy Tomasza Karolaka. Po skończonym, 12-godzinnym dniu na planie, Sonii zabrało się na mocny wpis na temat jej pracy oraz zarobków:

Praca aktora jest ciężka, długa i niebezpieczna.A aktorki jeszcze cięższa ! To samo co aktor, tylko do tego godzinę dłuższa charakteryzacja i 12 h na obcasach. A do tego zarabiamy o 30% mniej niż nasi koledzy aktorzy.A niby dlaczego? This is a man's world... Nadal... ????????????Czujecie to samo ? - pyta się Sonia Bohosiewicz.