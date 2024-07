W Stanach Zjednoczonych wybuchł właśnie nowy skandal. Portal TMZ.com opublikował nagranie z hotelowej windy, na którym widać jak siostra Beyonce, Solange Knowles, bije Jaya-Z! Wokalistka uderzyła go co najmniej trzy razy, aż w końcu odciągnął ją jeden z ochroniarzy.

Co ciekawe, Beyonce nie reaguje na sceny, które się przed nią odgrywają i zajęta jest poprawianiem swojej sukienki. Wszystko wydarzyło się po afterparty MET Gali 2014, na którą cała trójka przyjechała razem. Po wyjściu z hotelu Beyonce i Solange odjechały jednym autem, natomiast Jay-Z wsiadł już do drugiego samochodu. Rzecznicy prasowi gwiazd na razie nie komentują tej sprawy.

Poniżej wideo z szokującego zajścia, niestety bez dźwięku. Jak myślicie, o co poszło?

