Oto 5 par odjechanych sneakersów, które będziemy nosić wiosną 2020

Czas na wybór nowych sneakersów na wiosnę 2020. Które modele będą najmodniejsze w nadchodzącym sezonie wiosna/lato 2020? Przedstawiamy 5 propozycji sneakersów, w których zakocha się od pierwszego wejrzenia! Na który model się zdecydujesz? Postaw na mocny kolor, klasyczną biel lub czerń. Możliwości jest wiele - a to wspaniała wiadomość dla kobiet, które cenią sobie przede wszystkim wygodę na co dzień i unikają butów na obcasach. Ceny zaczynają się już od 50 złotych.

1. Damskie sneakersy ECCO ST. 1, 649 złotych. Ten model to totalny hit nadchodzącej wiosny 202. Liliowy kolor i pudrowy róż to idealne połączenie.

2. Czarne sportowe buty na białej podeszwie, Zara, 199 zł.

3. Kolejny topowy model sneakersów, to Skechers D'LITES 3.0. Białe masywne sneakersy ze srebrnymi dodatkami to idealny wybór na wiosnę!

4. Masywne sneakersy od Fila to nasza kolejna propozycja na wiosnę.

5. Beżowe sneakersy Louder to propozycji od DeeZee. Ten model kosztuje 99 złotych, jednak jeśli uda wam się go upolować jak najszybciej, możecie kupić go o 50 procent taniej.