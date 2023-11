5 z 9

Dokument „Śmierć księżnej Diany” ujawnia również, że jedyny wiarygodny świadek wypadku Eric Petel został całkowicie zignorowany przez policję. Mężczyzna widział wypadek samochodu księżnej i to on zadzwoni na policję i pogotowie. To również on widział ranną księżną Dianę w aucie. Jednak gdy policja zjawiła się na miejscu to… skuła Petela kajdankami i zawiozła na komisariat. Petel przyznał w filmie, że jeden z funkcjonariuszy radził mu, żeby „się nie wychylał”. Mężczyzna odebrał te słowa jako groźbę, a mimo tego zeznał, że auto Lady Di nie było ścigane przez paparazzi. Według policji, Petel kłamał.

Szokująca była również akcja ratunkowa pogotowia. Przeczytaj na kolejnej stronie.

