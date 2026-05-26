Izabela Janachowska podzieliła się kolejnym wzruszającym nagraniem z czasu oczekiwań na drugie dziecko. W gabinecie lekarskim towarzyszył jej synek Christopher, który miał okazję usłyszeć bicie małego serduszka, ktore rozwija się pod sercem jego mamy.

Izabela Janachowska jest w ciąży. Pokazała wzruszające nagranie z synem

To wyjątkowy Dzień Matki dla Izabeli Janachowskiej. Niedługo zostanie mamą po raz drugi. Chociaż nie zdradziła jeszcze, czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki, chętnie dzieli się emocjami, które towarzyszą jej w tym pięknym okresie.

Właśnie opublikowała w sieci nagranie, na którym widzimy, jak synek Izabeli Janachowska towarzyszy jej podczas jednego z badań kontrolnych. 7-latek miał okazję zobaczyć nagranie USG i usłyszeć bicie serduszka swojego braciszka lub siostrzyczki. Maluch nie ukrywał ekscytacji, a na jego twarzy malowało się szczęście. Izabela Janachowska napisała:

Spośród wszystkich ról w życiu, tę kocham najbardziej - bycie Waszą mamą #mothersday. Ten dzień zachowam w pamięci na zawsze

Internauci nie ukrywali wzruszenia:

Najpiękniejszy moment w ciąży , słuchać bicia serca

Jaki zachwycony starszy brat

Najpiękniejszy prezent dla synka - rodzeństwo

Na ten ostatni komentarz Izabela Janachowska odpowiedziała:

Zgadzamy się, to właśnie Chris namówił nas ostatecznie na młodsze rodzeństwo.

Nie ukrywała także, że Chris "niesamowicie czeka" na nowego członka rodziny.

Izabela Janachowska ukrywała ciążę przed mężem. Zdradziła dlaczego

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński czekają na drugie dziecko, ale w domu ta wiadomość przez długi czas wcale nie była „wspólną tajemnicą”. W poniedziałek 25 maja, podczas wizyty w studiu programu „Pytanie na śniadanie”, Janachowska ujawniła, że jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu. Dopiero wtedy uznała, że nadszedł moment na pewny, spokojny komunikat. Izabela Janachowska najpierw chciała sama przejść przez początek ciąży, bez dokładania partnerowi napięcia, które w jej ocenie mogłoby pojawić się zbyt wcześnie.

W rozmowie w „Pytaniu na śniadanie” podkreśliła, że ich wcześniejsze starania o dziecko nie były proste. Właśnie dlatego zdecydowała się poczekać, aż będzie czuła, że sytuacja jest stabilna i bezpieczna. Dopiero gdy minęły pierwsze miesiące, a ona była już w czwartym miesiącu, uznała, że może podzielić się informacją bez lęku i nerwowego odliczania.

Najbardziej zaskakujący był jednak sposób, w jaki Krzysztof Jabłoński poznał prawdę. Janachowska opowiedziała, że wybrała Wielkanoc i potraktowała tę informację jak świąteczny upominek. Zamiast klasycznego „muszę ci coś powiedzieć”, przygotowała multimedialną wiadomość w telefonie i poprosiła męża, by do niej zajrzał.

