DMD refundacja to temat, który wraca po ostatniej zbiórce Łatwoganga dla Adasia, Wojtusia i Maksa, gdy zebrano ok. 20 mln zł. Youtuber w nowym nagraniu podsumował też wcześniejszą akcję z ponad 280 mln zł dla Fundacji Cancer Fighters i zwrócił się do Karola Nawrockiego oraz rządu, sugerując, że bez działań państwa nie da się pomóc wszystkim dzieciom.

Łatwogang wydał oświadczenie

Kilka dni po zakończeniu akcji Łatwogang wrócił do tematu w dłuższym materiale opublikowanym w mediach społecznościowych. Tym razem nie chodziło jednak o kolejne kilometry ani o liczenie wpłat w czasie rzeczywistym, ale o to, co dalej. Influencer przypomniał, że w Polsce z DMD mierzą się nie tylko Adaś czy Maks, a potrzeby finansowe rodzin są tak duże, że nawet najbardziej spektakularna mobilizacja Internetu nie rozwiąże problemu na szeroką skalę.

Przedwczoraj odbyła się zbiórka, podczas której zbieraliśmy dla Adasia i Maksa, chorych na DMD. Udało się zebrać dla nich 15,5 mln zł na leczenie, ale sprawa jest taka, że to nie są jedyne dzieci chorujące w Polsce na DMD. Niezależnie od wszystkiego nie uda nam się zebrać tych pieniędzy dla wszystkich dzieciaków przekazał Łatwogang.

Warto przypomnieć, że Łatwogang przyjechał do Gdańska w niedzielę, 24 maja i został przywitany jak bohater. Później głos zabrała mama Maksa, który dzięki tej zbiórce będzie mógł rozpocząć drogie leczenie.

Odezwało się do nas mnóstwo dzieciaków, które również chorują na DMD i potrzeba nam ich kosmicznych ilości pieniędzy, których nie ma szans, żebyśmy jako społeczeństwo zebrali w tym momencie. Niezależnie jak bardzo byśmy chcieli - nie damy rady. (...) Wiem, że każdy z nas chciałby, żeby te dzieci były zdrowe, bo gdybym ja miał dziecko, to chciałbym, żeby to dziecko mogło być zdrowe. Chciałbym, żeby była możliwość je wyleczyć wyjaśnił.

Nagrywam ten materiał, ponieważ wydaje mi się, że jest jedna możliwość, dzięki której możemy uratować te dzieciaki. (...) W tym materiale zwracam się do pana prezydenta oraz rządu. Absolutnie nagrywam to bez żadnych podziałów. Nie jest to żaden rodzaj kontrowersji, nie szukam czegoś takiego. Jestem również osobą apolityczną. W żaden sposób nie chcę wchodzić w politykę. Nigdy nie będę polityczny, ponieważ to dzieli - po prostu nie chcę kontynuował.

Łatwogang zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego i rządu po

W centrum nagrania znalazło się bezpośrednie zwrócenie do Karola Nawrockiego i rządu z prośbą o realne, państwowe wsparcie. Łatwogang podkreślił, że nie chce wchodzić w spór polityczny i zależy mu na rozmowie „ponad podziałami”. Klucz jest jednak konkretny: jego zdaniem potrzebne są rozwiązania systemowe, bo zbiórki społeczne nie są w stanie objąć wszystkich dzieci chorujących na DMD.

Zwracam się do prezydenta i do rządu. Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, żeby prezydent wraz z rządem w jakiś sposób połączyli siły zaapelował.

Jestem pewny, że cały rząd, prezydent, wszystkie instytucje państwowe, wszyscy jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, żeby te dzieciaki mogły przeżyć życie i być zdrowe. Prawda jest taka, że lek na DMD na ten moment nie jest refundowany. Może byłaby możliwość refundowania, może są różne możliwości na pomoc. (...) Może jest możliwość jakoś obniżyć niektóre koszta, wydaje mi się. Nie jestem osobą, która się na tym zna. Wiem, że to jest dużo papierologii, pewnie dużo jakichś rzeczy, ale przysięgam - jestem pewny, że my chcielibyśmy, żeby te dzieci były zdrowe przekazał.

Wśród wątków, które wybrzmiały najmocniej, pojawiła się kwestia leku na DMD, który na ten moment nie jest refundowany. Influencer zasugerował, że kierunek pomocy mógłby obejmować refundację lub inne formy wsparcia oraz działania, które potencjalnie obniżą koszty. Zaznaczył też, że nie jest ekspertem i nie rozpisuje gotowej recepty, ale wierzy, że przy współpracy instytucji państwowych można zmienić sytuację rodzin, które dziś zostają same z rachunkiem, na jaki nie da się przygotować.

Po prostu zwracam się z prośbą, ale taką właśnie, jak mówiłem, bez kontrowersji. Nie jest to w żaden sposób polityczne. (...) W sensie każdy mógłby tu dla mnie stanąć. (...) Jestem pewny, że każda z tych osób zgadza się w jednym, że po ludzku wszyscy, gdybyśmy mieli dziecko chore na DMD lub inną chorobę, chcielibyśmy, żeby było zdrowe dodał.

Zobacz także: