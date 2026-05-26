Koncert „Nie ma jak u Mamy” to wzruszające widowisko, które mieliśmy okazję oglądać z okazji Dnia Mamy. Tego dnia na scenie pojawili się nie tylko artyści, ale także towarzyszyły im ich mamy. Zobaczcie zdjęcia.

Gwiazdy z mamami podczas koncertu "Nie ma jak u mamy"

To nie był zwykły koncert z okazji Dnia Matki, w którym pojawiają się okolicznościowe przeboje i wzruszenia „z automatu”. Tym razem najważniejsze mają być relacje: artyści wystąpią na żywo, a obok nich stanęły mamy, które na co dzień zwykle pozostają w cieniu reflektorów. Widzowie zobaczyli Dodę z mamą Wandą, Alicję Szemplińską z mamą Izabelą, Annę Wyszkoni z mamą Urszulą, Halinę Mlynkovą z mamą Anną, Viki Gabor z mamą Eweliną, Michała Wiśniewskiego z mamą Grażyną, Rafała Brzozowskiego z mamą Grażyną oraz zespół Pectus z mamą Bogumiłą.

W roli gospodarza zobaczyliśmy Tomasza Wolnego, który nie ograniczył się do zapowiadania kolejnych punktów programu. Na scenie pojawiła się także jego mama Danuta, co tylko podkręciło rodzinny charakter koncertu.

Program był przeplatany opowieściami mam o ich sławnych dzieciach. Polsat już wcześniej zapowiadał, że wspomniane zostaną m.in. szkolne czasy Piotra Kupichy, pierwsze zarobione pieniądze Dody z teatru Buffo i pytanie, czy mama Michała Wiśniewskiego pomagała koleżankom zdobyć jego autograf. Pojawi się też temat tego, czy Alicja Szemplińska już wcześniej „zapowiadała się” na piosenkarkę, jak Bogumile Szczepanik udało się wychować cały zespół Pectus, a także wspomnienia związane z Haliną Mlynkovą.

Podczas koncertu "Nie ma jak u mamy" Michałowi Wiśniewskiemu towarzyszyła mama. Ze wzruszeniem mówiła ze sceny:

Chciałabym powiedzieć mojemu synowi, że bardzo go kocham. Bardzo mnie wspiera. kiedy zachorowałam nigdy mnie nie opuszczał. (...) Nasze relacje były ciężkie, bo 20 lat pracowaliśmy nad tym, żeby to wszystko się zmieniło, a dzisiaj się cieszę, że go mam.

Michał Wiśniewski nie zapomniał również o matkach swoich dzieci. Ze sceny pozdrowił Mandarynę, Annę Świątczak i Polę Wiśniewską:

Chciałbym pozdrowić mamy moich dzieci. Marta, Ania, Pola, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy

Zespół Pectus z mamą

Podczas koncertu "Nie ma jak u mamy" w Polsacie zespół Pectus pojawił się w towarzystwie swojej ukochanej mamy Bogumiły Szczepaniak. Mama braci Szczepanik wyjawiła, jak udało jej się wychować tak wspaniałych synów.

Oni nie sprawiali żadnej trudności wychowawczej. Jedynie co, może więcej takiej pasji od dziecka było widać, gdzie uciekali w piłkę nożną grać i to blisko domu. Nie było takich możliwości, że są siatki, tylko z kijów zbudowana bramka. Uciekali codziennie.

Kto był najbardziej niesforny?

Mówią na Marka. Ale ogólnie wszyscy są w porządku wobec rodziców. Nigdy mi nie sprawiają trudności i całe serce bym dała, żeby tak było dalej.

Podczas koncertu bracia Szczepanik dedykowali mamie piosenkę "Kochać, jak to łatwo powiedzieć", do której tańczyła na swojej pierwszej randce.

Kamil Baleja z mamą

Kamil Baleja również miał niesamowite wsparcie podczas koncertu z okazji Dnia Matki. Towarzyszyla mu przede wszystkim ukochana mama Anna.

Viki Gabor z mamą

Viki Gabor tuż przed koncertem "Nie ma jak u mamy" pozowała z mamą Eweliną.

Anna Wyszkoni z mamą

Anna Wyszkoni z mamą Urszulą podczas koncertu "Nie ma jak u mamy" w Polsacie.

Doda na koncercie "Nie ma jak u mamy"

Na koncercie "Nie ma jak u mamy" nie zabrakło również Dody. Podczas wydarzenia obecna była także jej ukochana mama Wanda Rabczewska.

Halina Młynkova z mamą

Podczas koncertu z okazji Dnia Mamy, Halinie Młynkowej także towarzyszyła mama. Tak pięknie mówiła o niej ze sceny: