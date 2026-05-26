26 maja w rodzinie Marty Nawrockiej Dzień Matki wybrzmiał szczególnie mocno. Jej syn, Antoni Nawrocki, sięgnął po najprostszy, ale i najbardziej skuteczny sposób: wrzucił na Instagram wspólne zdjęcie z mamą z jednego z oficjalnych wyjść i dopisał do niego króciutkie życzenia. W tym samym dniu swój gest wykonał też Daniel Nawrocki.

Antoni Nawrocki postawił na komunikat bez fajerwerków. Zamiast długiego opisu czy rodzinnej opowieści, pokazał kadr, który wiele mówi sam: on i Marta Nawrocka podczas oficjalnego, wspólnego wyjścia. Do tego dołączył zaledwie trzy słowa skierowane do mamy - wyznanie miłości, które w Dniu Matki działa jak dobrze postawiona kropka.

Kocham Cię Mamo napisał w komentarzu w mediach społecznościowych Antoni Nawrocki.

O tym ważnym dniu nie zapomniał również Daniel Nawrocki. Opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z mamą, na którym pojawił się bardzo czuły gest.

Mama zawsze numer jeden napisał Daniel Nawrocki.

Pierwsza dama także nie zapomniała wyjątkowym święcie. Niedawno Marta Nawrocka pokazała wspólne zdjęcie z mamą z okazji Dnia Matki.

Marta Nawrocka jest matką trójki dzieci

Marta Nawrocka jest mamą trójki dzieci. Najstarszy syn, Daniel, urodził się w 2003 r. (z poprzedniego związku), a później został adoptowany przez Karola Nawrockiego. Z kolei Antoni przyszedł na świat w 2010 r., a najmłodsza w rodzeństwie Katarzyna - w 2018 r. Od początku kampanii prezydenckiej rodzina Nawrockich podkreśla publicznie, że trzyma się razem. Zaznaczanie, jak ważne są wartości rodzinne, okazały się ważnym elementem walki Karola Nawrockiego o stanowisko prezydenta RP.

Obecnie para prezydencka nieustannie budzi spore emocje, szczególnie gdy pokazuje się razem w trakcie oficjalnych wydarzeń. Warto przypomnieć, że niedawno Marta i Karol Nawroccy pojawili się z wizytą we Włoszech. Pierwsza dama pokazuje się z różnych stron i zabiera głos nie tylko w sprawach największej wagi. Po Eurowizji skomentowała występ Alicji Szemplińskiej, która w tym roku reprezentowała Polskę w konkursie piosenki.

