Michał Wiśniewski dopiero co się rozstał. Nagle wspomniał o Poli na scenie

We wtorek, 26 maja o godzinie 20:30 w Toruniu rozpoczął się koncert z okazji Dnia Matki. Polsat zorganizował imprezę „Nie ma jak u mamy”, którą poprowadził Tomasz Wolny. Prezenter także przyprowadził swoją mamę. Na scenie wystąpili m.in. Michał Wiśniewski, zespół Pectus oraz Halina Mlynkova. Lider Ich Troje wywołał spore zamieszanie swoim występem.

Michał Wiśniewski przyszedł z mamą na koncert „Nie ma jak u mamy”

W Toruniu wystąpił Michał Wiśniewski, który przyjechał na imprezę Polsatu razem ze swoją mamą, Grażyną Wiśniewską. Kobieta w bardzo ciepłych słowach wypowiedziała się na temat wokalisty. Przyznała, że zawsze mogła liczyć na jego wsparcie, chociaż nie zawsze było lekko. Gwiazdor nie poddawał się i walczył o jej zdrowie.

Bardzo go kocham, bardzo mnie wspiera, nigdy mnie nie opuszczał opowiedziała poruszona Grażyna Wiśniewska.

Michał Wiśniewski na scenie wystąpił w duecie z wokalistką Ich Troje, Martyną Majchrzak. Artyści wykonali przed toruńską publicznością piosenkę „A wszystko to, bo ciebie kocham”. Jednak to nie zaprezentowanie utworu najbardziej poruszyło fanów muzyka.

Michał Wiśniewski na koncercie „Nie ma jak u mamy”. Nagle wspomniał o Poli

Podczas wydarzenia Michał Wiśniewski był w świetnym humorze. Nie krył też dużych emocji. Lider Ich Troje przyznał ze łzami w oczach, że jego mama jest jego najlepszą przyjaciółką. Zażartował, że nadal mieszkają razem i nie uważa, że to powód do wstydu.

Nadal mieszkam z własną matką, ale jestem z tego dumny, bo moja mama jest moim największym przyjacielem przyznał.

Później Michał Wiśniewski zapowiedział, że chciałby podziękować wszystkim mamom swoich dzieci. Z charakterystycznym dla siebie dystansem zaznaczył, że „to chwilę potrwa”. Wspomniał m.in. o Poli Wiśniewskiej, czyli swojej żonie, z którą niedawno się rozstał. Oboje czekają właśnie na rozwód.

Chciałbym pozdrowić mamy swoich dzieci. Marta, Ania, Pola, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy powiedział artysta.

