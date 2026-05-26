26 maja, w Dzień Matki, Marta Nawrocka sięgnęła po wyjątkowo osobisty gest. W relacji na Instagramie opublikowała archiwalny, czarno-biały kadr z mamą. Na zdjęciu widzimy, jak pierwsza dama, jako malutka dziewczyna siedzi na kolanach mamy, a ta zakłada jej buty. Bez długich życzeń i rozbudowanych wyznań, za to z krótkim podpisem i symbolem serca. To wystarczyło, by przyciągnąć uwagę obserwujących.

Tak Marta Nawrocka świętuje Dzień Matki. Pokazała zdjęcie z ukochaną mamą

Choć większość zdjęć Marty Nawrockiej, jakie pierwsza dama publikuje w sieci, pochodzi z oficjalnych dyplomatycznych wydarzeń, to z okazji Dnia Matki żona Karola Nawrockiego postanowiła zrobić wyjątek. Za pośrednictwem Instagrama małżonka prezydenta RP opublikowała poruszający czarn0-biały kadr z dzieciństwa.

To ujęcie działa jak migawka z rodzinnego albumu, którą nagle ogląda cały internet. Marta Nawrocka postawiła na prostotę: zamiast wielosłowia, pojedyncze słowo odnoszące się do mamy oraz delikatny znak serca. Uwagę zwrócił też sam kadr - bardzo domowy, czuły i całkowicie pozbawiony oficjalnego tonu. Widać na nim bliskość i codzienność: dziecko, które cierpliwie czeka, i mama pochylona nad wiązaniem butów.

Marta Nawrocka opublikowała prywatny kadr z mamą. Podobieństwo jest uderzające

W świecie, w którym z okazji Dnia Matki w mediach społecznościowych często pojawiają się długie dedykacje, oszczędna forma, na jaką zdecydowała się Marta Nawrocka z okazji Dnia Matki wyróżniła się natychmiast. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy widzimy pierwszą damę na prywatnych ujęciach. Zaledwie kilka dni temu na jaw wyszło dawne nagranie z Martą Nawrocką, gdy jeszcze jako żona kandydata na urząd prezydenta, wraz z koleżanką zdobywała górskie szczyty.

Najnowsze InstaStories Marty Nawrockiej niewątpliwie "odczarowuje" jej funkcję pełnioną publicznie. Zamiast oficjalnych kadrów z wydarzeń, widzimy rodzinny moment sprzed lat. W efekcie pierwsza dama na chwilę przestaje być tylko postacią z nagłówków i protokołu, a staje się córką, która w Dzień Matki wraca do wspomnienia z dzieciństwa.

Uwagę zwraca także ogromne podobieństwo Marty Nawrockiej do jej mamy. Popatrzcie tylko na ich nosy, układ oczu, czy usta.

Marta Nawrocka i jej codzienność w social mediach

Marta Nawrocka regularnie pokazuje się w mediach społecznościowych. Od początku prezydentury Karola Nawrockiego, a więc od sierpnia ubiegłego roku, gdy objął urząd, deklarowała, że nie zamierza ograniczać się do roli "w tle". Na Instagramie publikuje zdjęcia ze swoich aktywności, a także reaguje na bieżące wydarzenia. Ostatnio Marta Nawrocka komentowała tegoroczną Eurowizję, po czym zwróciła się do polskiej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej.

Instagramowe konto Marty Nawrockiej obserwuje 296 tys. użytkowników, więc nawet krótka relacja potrafi szybko odbić się echem. Dzień Matki okazał się kolejną okazją do tego, by połączyć oficjalną rozpoznawalność z prywatnym, uniwersalnym doświadczeniem — relacją z mamą.

Zobacz także: