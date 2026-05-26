Choć od finału "Królowej przetrwania" minął już tydzień, emocje wciąż nie opadły, a uczestniczki nie zamierzają zwalniać tempa. Podczas gdy część z nich dzieli się w sieci kulisami związanymi z surwiwalowym hitem TVN, który ostatecznie wygrała Dominika Rybak, inne powróciły do swoich codziennych spraw i prężnego prowadzenia swoich marek osobistych. Tak właśnie robi m.in. Izabela Macudzińska. Pewna siebie i charyzmatyczna projektantka z Poznania regularnie prowadzi swój instagramowy profil, gdzie dzieli się nie tylko swoją codziennością i wystawnym życiem, ale też niezwykle udanymi stylizacjami, które dla dziesiątek tysięcy jej fanek stanowią modowe inspiracje. Zobaczcie tylko najnowszą, iście wakacyjną stylizację Izabeli Macudzińskiej z modnymi krótkimi spodenkami typu "western chic shorts". Ten fason latem zaleje ulice.

Izabela Macudzińka w modnych spodniach "western chic shorts" na lato

Widzowie TTV pokochali Izabelę Macudzińską nie tylko za jej niezwykle atrakcyjną aparycję, charyzmę, poczucie humory czy dystans do siebie, ale też jej niezwykle udane modowe wybory, które były nieodzownym elementem jej występów w takich hitach jak "Królowe życia", "Diabelnie boskie", "99. Gra o wszystko", a niedawno także w tvn-owskiej "Królowej przetrwania". Także na swoim Instagramie regularnie zachwyca swoich fanów swoimi stylizacjami, w których łączy mikrotrendy z klasyczną elegancją.

Ostatnio internauci zachwycili się modną bluzką "Oblique" Izabeli Macudzińskiej, która latem 2026 będzie jednym z najchętniej wybieranych fasonów przez gwiazdy i instagramowe oraz tiktokowe it-girls. Teraz gwiazda "Królowej przetrwania" pochwaliła się kolejną wakacyjną stylizacją w iście kowbojskim stylu.

Biały szyfonowy crop top z falbanką połączyła z kowbojskim kapeluszem, botkami za kostkę w ranczerskim stylu oraz modnymi krótkimi spodenkami w stylu "western chic shorts" w kolorze jasnego denimu, do których dobrała ciemny brązowy pasek oraz okrągłą torebkę Ophidia od Gucci.

Jeansowe mikro shorty "western chic shorts" latem 2026 wracają do łask

Jeansowe shorty, nawiązujące do stylistyki kojarzonej z ranczami na Dzikim Zachodzie, idealnie wpisują się w uwielbianą latem stylistykę "western chic", nazywaną także "cowgirl chic" i latem 2026 znów są na radarze, ale w ostrzejszej, minimalistycznej wersji z surowymi wykończeniami i lekko postrzępioną nogawką. W tym trendzie nie chodzi wyłącznie o to, że nogawka jest krótsza. Największe napięcie buduje proporcja: niski lub lekko obniżony stan wizualnie wydłuża sylwetkę.

Izabela Macudzińka w modnych spodniach "western chic shorts" na lato, Fot. Instagram/justuniquebyisabel

Gdzie kupić modne spodnie "western chic shorts" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jeśli spodobały wam się mikro shorty Izabeli Macudzińskiej w stylu "western chic", podobne znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W Reserved za 99,99 złotych kupicie jeansowe shorty z przecieranymi rantami nogawek w kolorze rozbielonego denimu.

Modne jeansowe mikro shorty "western chic shorts" na lato w stylu Izabeli Macudzińskiej z Reserved za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Nieco ciemniejsza propozycja z okazałymi przetarciami na mikro nogawkach i dziurami czeka na was w Stradivariusie za 99,90 złotych.

Modne jeansowe mikro shorty "western chic shorts" na lato w stylu Izabeli Macudzińskiej ze Stradivariusa za 99,90 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek klasycznego ciemnego denimu też coś znalazłam. W Sinsay za 59,99 złotych kupicie modne "western chic shorts" w stylu Izabeli Macudzisńkiej z "Królowej przetrwania".

Zobacz także:

Modne jeansowe mikro shorty "western chic shorts" na lato w stylu Izabeli Macudzińskiej z Sinsay za 59,99 złotych, Fot. materiały prasowe