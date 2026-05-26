Pierwsza polska edycja "Love is Blind" okazała się niebywałym sukcesem. Telewidzowie szybko zwrócili uwagę na kultową produkcję w rodzimej odsłonie, chętnie śledząc losy par w eksperymencie, a także obficie komentując ich zachowania w mediach społecznościowych. Tym razem do sieci trafiła informacja, o której część fanów programu nie wiedziała. Teraz wszystko stało się jasne.

Prawda o produkcji polskiej edycji "Love is Blind" wyszła na jaw

Zaledwie dwa dni po wyemitowaniu na platformie Netflix ostatniego odcinka zatytułowanego "Reunion", na instagramowym profilu poświęconym polskiej edycji show pojawiła się informacja, której produkcja do tej pory nie eksponowała. Okazuje się, że cała pierwsza część programu, rozgrywająca się w tak zwanych kabinach, nagrywana była w specjalnym studiu na terenie Szwecji.

Zastanawialiście się kiedyś, gdzie były nagrywane randki w kapsułach? W rzeczywistości cała europejska baza produkcyjna została zorganizowana w Szwecji, a dokładniej w mieście Strängnäs. To właśnie tam single z polskiej edycji prowadzili randki w ciemno, a po zaręczynach wyjeżdżali na greckie wakacje poinformował profil loveisblind.polska.

Na komentarze polskich internautów nie trzeba było długo czekać. Co więcej, fani polskiego sezonu zwrócili uwagę na jeden, istotny szczegół już wcześniej.

Nowe informacje na temat polskiej edycji "Love is Blind". Fala komentarzy

W komentarzach pod wspomnianym wpisem rozgrzały różne dyskusje, choć uwagę zwraca komentarz jednej z internautek, która zdecydowała się na obejrzenie nie tylko polskiej, lecz także szwedzkiej wersji "Love is Blind". To dzięki temu zaczęła się domyślać już wcześniej, że kultowe kabiny przeznaczone do pierwszych rozmów uczestników mogą być tymi samymi, w których poznają się uczestnicy zagranicznych edycji.

A ja właśnie jestem w trakcie oglądania 3 sezonu 'Love is Blind' Szwecja i nawet pomyślałam, że kabiny są podobne do polskich podzieliła się spostrzeżeniem internautka.

Co więcej, internauci zwrócili uwagę na fakt, że nie jest to jedyny program z powodzeniem realizowany przez Polaków dla rodzimej publiczności, którego studio i cały proces nagrywania nie odbywa się na terenie kraju. Telewidzowie aktywni w sieci słusznie wskazali, że lubiany program "The Floor" nagrywany jest w Holandii.

Tak samo jak 'The Floor' jest kręcone w Holandii czytamy w komentarzach.

