Wersow w zawodowym życiu pełni rolę jednej z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w kraju, choć prywatnie jest też żoną Karola "Friza" Wiśniewskiego oraz mamą małej Majusi. Obecnie para wyczekuje narodzin kolejnego członka rodziny. Zdjęcia udostępnione przez Weronikę w Dzień Matki od razu poruszyły internetową publikę.

Wersow przekazała wieści w Dzień Matki. "Jestem mamą razy dwa!"

Dokładnie 26 maja 2026 roku w Dzień Matki Wersow udostępniła na swoim Instagramie serię poruszających zdjęć ze swoją córeczką, nie szczędząc też refleksji na temat macierzyństwa.

Dzień Mamy kiedyś wyobrażałam sobie zupełnie inaczej, a dziś mogę przeżywać go z małą rączką w swojej dłoni i drugim serduszkiem pod swoim sercem zaczęła Wersow.

W dalszych słowach inflencerka opisała, czego nauczyło ją macierzyństwo. Dziś traktuje je jako największy cud w jej życiu. Odniosła się zarówno do swojej córki Mai, jak i do kolejnego członka rodziny, który, jak sama napisała, "rośnie pod jej sercem".

Bycie mamą nauczyło mnie miłości, której nie da się opisać słowami. Takiej, która zmienia wszystko! Sposób patrzenia na świat, marzenia, codzienność i samo serce. Choć czasami jestem zmęczona, pełna emocji i strachu o Was bardziej niż o siebie, wiem jedno - nie ma piękniejszej roli niż ta. Jedno dziecko już jest całym moim światem, a drugie rośnie pod moim sercem i już teraz zmienia mnie każdego dnia. Jestem mamą razy dwa! To największy cud, jaki mogło dać mi życie napisała Weronika.

Warto zaznaczyć, że znamy już płeć dziecka Wersow i Friza.

Wersow zwróciła się do swojej mamy w najnowszym wpisie

W tym szczególnym dniu Wersow nie mogła też pominąć swojej mamy, z którą łączy ją wyjątkowa więź. Weronika wymieniła kilka cech, za którą docenia mamę, podkreśliła wagę ich wzajemnego uczucia oraz złożyła najlepsze życzenia.

I dopiero dziś, będąc mamą, jeszcze bardziej doceniam swoją Mamę - za cierpliwość, miłość, które dawała mi każdego dnia. 🤍 Życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze, bo żadna miłość nie jest tak wyjątkowa jak miłość mamy zakończyła Wersow.

