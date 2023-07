Obok mojej matki, najważniejsza kobieta w moim życiu. To, kim jestem, jak myśle, jak czuje, co robię i moja bezczelność, ale i otwartość wobec świata są od niej. Byłam dzieckiem, kiedy zobaczyłam ja po raz pierwszy. Na scenie w telewizji(...) To był wybuch. Inspiracja. Jeden z najważniejszych momentów życia. Chciałam mieć promil jej charyzmy. Jej siły. Jej walki. Była jak drogowskaz, kierunkowskaz, jak wektor- napisała na Instagramie dziennikarka.

Adam Sztaba:

Wielu ludzi widziało w Niej głównie nieprzejednaną wojowniczkę, a mnie, będąc przez czas jakiś nieco bliżej, udało się dostrzec fascynujące, pozornie wykluczające się sprzeczności. Niezwykłą siłę charakteru połączoną z kruchością. Brak pokory wraz z niekłamaną estymą względem cenionych ludzi. Przekonanie o swojej wyjątkowości wraz z niepewnością co do swoich realnych umiejętności. Oschłość z piękną empatią. Wielowymiarowa, wyjątkowa, odczuwająca, prawdziwa- napisał o Korze Adam Sztaba, który poznał ją bliżej , gdy zasiadali razem w jury "Must Be The Music".

O tym, że Olga Sipowicz była nie tylko wojowniczką , która ostro buntowała się przeciwko nietolerancji, niesprawiedliwości, fałszowi, obłudzie polityków, lecz także ciepłą serdeczną, i pełną poczucia humoru kobietą, mówiło wielu innych jej znajomych. Tomasz Raczek wspominał, że gdy wokalistka jeszcze mieszkała w Warszawie często zapraszała go do swojego domu na herbatę i rozmowy o literaturze. I była oburzona, kiedy okazywało się, że on nie czytał książki o której chciała porozmawiać.

Z kolei Mariusz Szczygieł , który też bywał gościem w jej domu, wyznał, że Kora często przerywała ich rozmowy mówiąc, że musi zrobić zupę dla synów, którzy wrócą głodni ze szkoły. Synów, wnuki i męża kochała bezgranicznie. Oni i muzyka dodawali jej sił , gdy w 2013 roku wykryto u niej raka jajnika. Dzięki nim miała siłę, by walczyć z chorobą, i niemal do końca miała nadzieję, że wyzdrowieje i znów stanie na scenie. To jej się nie udało. Ale jej piosenki i przykład tego, jak dobrze wykorzystać życie, zostaną z nami na zawsze.