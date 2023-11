Sławomir Zapała osiągnął ogromny sukces na polskiej scenie muzycznej! Jego piosenka "Miłość w Zakopanem" jest wielkim hitem, a on sam stał się najsłynniejszym przedstawicielem nurtu muzycznego rock polo. Okazuje się, że mimo wielu różnic, Sławomir jest często porównywany z Zenkiem Martyniukiem, gwiazdorem muzyki disco polo. Co Sławomir Zapała sądzi o takich porównaniach? Denerwują go? A może bardziej śmieszą?

Reklama

Zobacz też: Czyja to piosenka? Zenka czy Sławomira? Brzmi banalnie, ale to nie jest prosty QUIZ!

Posłuchajcie, co zdradził przed kamerą Party.pl!

Polecamy: Dokończ tekst piosenki Sławomira! Ten QUIZ sprawdzi, czy jesteś jego prawdziwym fanem!

Sławomir jest poirytowany porównaniami do Zenka Martyniuka?

ONS

Reklama

Prywatnie Zapała i jego żona Magda przyjaźnią się z Martyniukiem.