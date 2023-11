3 z 4

Samantha i Meghan nigdy nie miały zbyt dobrego kontaktu. Sytuacja pogorszyła się, gdy wyszło na jaw, że Harry związał się z piękną aktorką. Wtedy to rodzina Meghan Markle postanowiła wylansować się jej kosztem. Ojciec oraz przyrodnie rodzeństwo celebrytki robili wszystko, aby było o nich głośno. Brat Meghan wysłał na przykład list do księcia Harry'ego, w którym ostrzegał go przed ślubem z aktorką. Z kolei siostra Meghan Markle była obrażona, że nie dostała zaproszenia na uroczystość. Do tego stopnia, że zaczęła wypisywać w internecie obelgi pod adresem księżnej. Samantha Markle stwierdziła nawet, że jeśli ich ojciec umrze, Meghan będzie winna jego śmierci!